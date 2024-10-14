العالم اليوم - حزب الله يعلن تصديه لمحاولة "تسلل" إسرائيلية جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:25 صباحاً - أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بقذائف المدفعية قوات إسرائيلية أثناء محاولة "تسلل" إلى جنوب لبنان، فجر الإثنين، وقاموا بإطلاق صواريخ نحو تحركات عسكرية أخرى.

وقال الحزب إنه "أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 (00:15 ت غ)" فجر الإثنين، مشيرا في بيانات أخرى الى أن عناصره شنّوا هجمات صاروخية على تحركات عسكرية إسرائيلية منها في منطقة اللبونة الجنوبية.

من جانبها، قامت إسرائيل باستهداف منطقة اللبونة وبلدة علما الشعب وأطراف بلدة الناقورة جنوبي لبنان بقصف مدفعي عنيف.

كما شنت إسرائيل فجر الإثنين سلسلة غارات على بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان أدت لتدمير 5 منازل، فيما قام حزب الله بقصف شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

مقتل 4 جنود إسرائيليين

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إن هجوما بطائرة مسيرة شنه حزب الله اللبناني استهدف قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل، أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، في أعنف ضربة شنتها الجماعة المسلحة منذ أن أطلقت إسرائيل غزوها البري للبنان قبل أسبوعين تقريبا.

ووصف حزب الله الهجوم الذي وقع قرب مدينة بنيامينا بأنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بيروت، الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وقال الحزب في وقت لاحق إنه استهدف لواء النخبة الإسرائيلي غولاني، وأطلق عشرات الصواريخ لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء الهجوم الذي شنته "أسراب" من الطائرات المسيرة .

وقالت خدمة الإنقاذ الوطنية الإسرائيلية إن الهجوم أدى إلى إصابة 61 شخصا.

ونظرا لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتقدمة، من النادر أن يصاب هذا العدد الكبير من الأشخاص جراء هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ.