مال وأعمال

وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي مع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل دكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد Dimitris Copelouzos، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “Copelouzos” المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان GREGY.

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وأكد عبد العاطى الاهتمام الذى توليه مصر لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر واليونان.

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وأشار وزير الخارجية إلى أن الشراكة بين البلدين تشمل قطاعات محورية هامة من بينها قطاع الطاقة، وتحديداً مجال الربط الكهربائى الذي يساهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين، لاسيما وأن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الطاقة الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح.

وشدد عبد العاطى على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين بما يعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان وتحقيق الفوائد المشتركة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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