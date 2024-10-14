الإمارات تحتضن التحالف الاستراتيجي لدعم الإبداع بين اتحاد المبدعين العرب واتحاد الجامعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - في خطوة رائدة لتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي؛ وقّع اليوم اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية، بروتوكول تعاون مع اتحاد الجامعات العربية عضو ملتقى الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية.

شهدت مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة في المجالين الثقافي والأكاديمي، وقد وقع التعاون كل من

الأستاذ الدكتور / عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق بجمهورية مصر العربية

و الإعلامي الدكتور / أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب و الإعلاميين العرب ،

وذلك بحضور كل من الدكتورة / نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة

والدكتورة / لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية

والسيد/ وهيب كراجه مدير الإعلام والعلاقات العامة باتحاد الجامعات العربية

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي نحو تعزيز الأنشطة الأكاديمية والثقافية التي تسهم في دفع عجلة الابتكار والإبداع في الوطن العربي.

وقد شمل البروتوكول عدداً من المبادرات الرائدة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وكان على رأسها "وسام الإبداع الأكاديمي"، الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب منذ عامين، وقد حصل عليه كل من "الجامعة الأمريكية بالامارات" في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ثم "جامعة الشارقة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث يعد هذا الوسام جائزة تقديرية للجامعات والمؤسسات التعليمية الكبرى التي تتبنى نهجا شاملا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز دور هذه الكيانات التعليمية في دعم وتشجيع الأكاديميين والطلاب على الإبداع والابتكار بما يخدم المجتمع،

هذا إلى جانب مبادرة " اليوم العربي للإبداع والابتكار " الذي سيتم إطلاقه من دانة الإبداع والابتكار "دبي" في يناير ٢٠٢٥، وكذلك " اليوم العربي للملكية الفكرية " في مايو ٢٠٢٥، والذي أطلقه وينظمه اتحاد المبدعين العرب منذ أربع سنوات برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وذلك بالتعاون مع عدة جهات معنية بدولة الإمارات العربية المتحدة

يعد هذا التعاون خطوة رائدة لتعزيز الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والمبدعين العرب، لخلق بيئة تعليمية أكثر ابتكاراً وإبداعاً

وقد أكد الجانبان على أن هذه الشراكة ستسهم في دعم الإبداع والابتكار في العالم العربي وتوفير منصات لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس إلتزام كلا الاتحادين لدعم ورعاية المبدعين العرب، ساعين إلى أن تسهم هذه الشراكة في خلق فرص جديدة لتبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات العربية والمؤسسات الإبداعية لتعزيز قدرات الشباب وقيمة الابتكار في المنطقة العربية .