انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا منعرفش».. بذور الكتان السحرية هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين إليكم طريقة الاستخدام!!؟والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم للحفاظ على صحة البشرة حيث تساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر الجلد بشكل عام. إليك كيفية استخدام بذور الكتان كعلاج طبيعي لمشاكل البشرة.

فوائد بذور الكتان للبشرة

تقليل التجاعيد:- تحتوي بذور الكتان على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تحافظ على مرونة الجلد.

تبييض البشرة:- تساعد في توحيد لون البشرة والتقليل من الاسمرار.

شد البشرة: – تعزز من إنتاج الكولاجين، مما يساعد في شد البشرة.

وصفة سيروم بذور الكتان لشد البشرة

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– 1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

– 1 ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين.

– 1 كوب من الماء.

– 1 ملعقة من جل الصبار.

– 1 كبسولة من فيتامين E.

– 2 ورقة من اللورا.

خطوات التحضير

– في وعاء من الستانلس، ارفعي 1 كوب من الماء على نار هادئة.

– أضيفي بذور الكتان وورقتي اللورا، واتركي الخليط ليغلي حتى يثقل قليلاً.

– بعد الغليان، ارفعي الخليط عن النار وصفيه بمصفاة ناعمة قبل أن يتجمد.

– أضيفي جل الصبار والزيت الذي اخترتيه وكبسولة الفيتامين إلى الخليط.

– امزجي المكونات جيداً حتى تتجانس.

– قومي بتعبئة السيروم في عبوة نظيفة ومعقمة، واحفظيها في الثلاجة.

طريقة الاستخدام