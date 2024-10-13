«ياريتني عرفت فايدتها من زمان»...سيد الفاكهة الجبارة تزرع في كل الدول العربية.. يسيطر على السكري ويخفض الكولسترول بطريقة سحرية!!!؟

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رياض - احمد صلاح - التين البرشومي يعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية. يعود أصله إلى غرب آسيا، لكنه يُزرع الآن في مختلف أنحاء العالم. يتميز بمحتواه العالي من الألياف، الفيتامينات (مثل فيتامين A، B1، وB2) والمعادن (مثل الكالسيوم، الحديد، والبوتاسيوم).

الفوائد الصحية للتين البرشومي: