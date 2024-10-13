"لو جربتيه مش هتبطليه.. ماسك الفحم السحري هيخلي بشرتك مفيش منها اتنين!"

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رياض - احمد صلاح - الفحم من المواد الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة حيث أظهرت الدراسات والأبحاث فوائده الكبيرة في تحسين مظهر الجلد فهو يساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد ويخفف من شحوب الوجه عند استخدامه في وصفات النضارة كما يساهم الفحم في تقليل ظهور الشعر على الجلد مما يعزز من جمال إطلالتك.

وصفة الفحم والجيلاتين لشد البشرة

يمكنك الاستمتاع ببشرة أكثر تألقا وجاذبية باستخدام خلطة الفحم والجيلاتين حيث يعتبر الجيلاتين والفحم من أفضل المكونات الطبيعية التي تساهم في ترطيب البشرة وتحسين مرونتها لتحضير هذا الماسك المميز اتبعي الطريقة

التالية:

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين البودرة

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقتان من جل الصبار

قرصان من الفحم

خطوات التحضير

حضري وعاء مناسبا لوضع المكونات وخلطها.

ضعي الجيلاتين في كمية من الماء الساخن وقلبي حتى يذوب تماما.

اطحني أقراص الفحم وامزجيها مع زيت الزيتون جيدا للحصول على قوام مناسب.

أضيفي خليط الجيلاتين المذاب إلى مزيج الفحم وزيت الزيتون وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

طريقة الاستخدام