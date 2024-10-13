المملكة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت المملكة بوفد رأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره لدولة قطر الشقيقة ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على رئاستها وتنظيمها لهذا الاجتماع، وللأمانة العامة لدول المجلس على ما بُذل من جهود لإنجاح أعمال اللجنة في هذا العام، مؤكدًا أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين دول المجلس في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس.

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما جرى استعراض ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشادية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وعلى هامش الاجتماع كُرم الفائزون في المسابقة الأولى للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من الموظفين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن العام 2024م.