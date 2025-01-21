نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فبراير القادم.. عرض مسرحية وحيد في المنزل في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق عمل مسرحية "وحيد في المنزل" لـ عرضها بدبي من يوم 7 إلى 9 فبراير 2025،حيث يسانده البطولة إيمان غنيم، عبد المنعم رياض،محمد يوريكا، سهيله الأنور، محمد مصطفى تيكا، باسم سليمان،ومن تأليف وإخراج عمرو حسن، حيث تناقش المسرحية قضية التفكك الأسري بطريقه عصريه.

خروج سامح حسين عن موسم رمضان 2025

وفي سياق آخر لم يشارك سامح حسين في رمضان المقبل، بعد أن كان من المقرر دخوله بمسلسل" برمودا"، ولكن تم تأجيله لبعد رمضان وذلك خلال ما أوضحه عبر حسابه الرسمي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

ويذكر أن آخر أعمال سامح حسين مسرحية عامل قلق، حيث يشارك في العمل سامح حسين،سمير علام،محمد يوريكا، محمد صفا،ومن تأليف أحمد الملواني وإسلام إمام ومحمد زناتي،وإخراج إسلام أمام،حيث أنها بدأت في العرض من يوم 25 يوليو 2024 وذلك بالإسكندريه بمسرح محمد عبد الوهاب بعد النجاح الباهر الذي حققته في القاهرة.

آخر أعمال سامح حسين السينمائية:

كانت آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان سامح حسين هو فيلم يحمل إسم "ساندوتش عيال" والذي عرض حديثًا، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم ساندوتش عيال شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان سامح حسين، وهم: نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر مهران، نور حمزة، زياد الشرقاوي، وآخرين من النجوم، والفيلم من إخراج هاني حمدي.