نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ترودو" يشيد بعلاقة كندا بالولايات المتحدة ويؤكد التزام حكومته بحماية مصالح الكنديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تشكل شراكة اقتصادية قوية ومفيدة للطرفين، مشيرًا إلى أن حكومته ستواصل العمل للدفاع عن مصالح الكنديين.

جاء ذلك في بيان تهنئة لترامب بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي، حيث أكد ترودو على أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق الرخاء لشعوبهم.

في البيان الذي نشره بعد تنصيب ترامب، قال ترودو: "تتمتع كندا والولايات المتحدة بأنجح شراكة اقتصادية في العالم"، وأضاف: "نحن أقوى عندما نعمل معًا، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لتعزيز هذه العلاقة، بينما نحرص على حماية مصالح كندا".

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن ترامب قرر تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي وعد بها على كندا والمكسيك والصين في أول يوم من ولايته، حيث أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن ترامب سيوجه الوكالات للتحقيق في العجز التجاري المستمر وسياسات التجارة والعملات غير العادلة التي تمارسها بعض الدول.