نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال في الرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1،699 سلة غذائية و1،699 حقيبة صحية في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة بالجمهورية العربية السورية.

واستفاد من التوزيع عدد 10،194 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سورية لعام 2024م.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.