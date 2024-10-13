نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. غزل المحلة يتعادل مع الجونة في ختام معسكر الفريق بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي غزل المحلة مع نادي الجونة إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي اقيمت بينهما عصر اليوم على ستاد الشرطة بالعباسية.

تقدم الجونة في بداية الشوط الثاني واحرز هدف التعادل للفريق المحلاوي اللاعب عبده يحيى.

وقرر المدير الفني لنادي غزل المحلة الكابتن أحمد عيد عبد الملك منح راحة للفريق لمدة ٤٨ ساعة على أن يعود الفريق للمحلة يوم الأربعاء المقبل لمواصلة الاستعدادات للدوري الممتاز.

