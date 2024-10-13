العالم اليوم - إعلام عبري: إسرائيل أوقفت الغارات على بيروت بطلب من بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية، بيروت، وذلك بعد محادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال جرى بين نتنياهو وبايدن".

من جانبها أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل لم تهاجم بيروت منذ 3 أيام، وذلك عقب طلب الرئيس الأميركي خفض الهجمات في المنطقة، في محاثته مع نتنياهو الأربعاء. وأضافت أنه "تم وقف الهجمات بتوجيه من المستوى السياسي".

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.