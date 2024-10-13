العالم اليوم - فيديو: الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - أفاد الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، باعتراض خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت في منطقة خليج حيفا، نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض حوالي خمسة صواريخ عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي، كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بسقوط صاروخين في منطقة حيفا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، سقطت قرب منطقة بنيامينا شرقي الخضيرة في شمال إٍسرائيل.

ووفقما ذكر الإسعاف الإسرائيلي فإن 67 شخصا أصيب جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا، من بينهم 4 مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الطائرة المسيرة استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال، حيث كان يتمركز مجندون جدد من لواء جولاني الذي يرتبط بالقيادة الشمالية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي نقلا عن الجيش، أنه تم إطلاق مسيرتين تحت غطاء صواريخ وقد اعترضت إحداهما قرب نهاريا دون رصد مسيرة قرب منطقة بنيامينا.

وأضافت أن المسيرة لم تقم بإطلاق صواريخ، وهي طائرة بدون طيار يستخدمها حزب الله ومصنوعة في إيران.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد فشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في رصد الطائرة المسيرة.

وتبنى حزب الله إطلاق سرب المسيرات "الانقضاضية" على معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، في عملية قال إنها جاءت في إطار "الرد" على غارات استهدفت بيروت ومناطق أخرى.