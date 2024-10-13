انت الأن تتابع خبر معجزة عشبة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم بذور الكتان لخفض التجاعيد وشد البشرة، هو كريم يتكون من النشا وبذور الكتان ويحتوي على مادة تعرف بالبوتكس التي تساهم في تفتيح البشرة بشكل طبيعي وإزالة الزيوت الزائدة التي قد تؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء كما أنه خالي من المواد الكيميائية الضارة على البشرة، ويحقق نتائج مذهلة عند الاستخدام المنتظم.

كريم بذور الكتان

هذا الكريم خالي من المواد الكيميائية الضارة للبشرة ويحقق نتائج رائعة عند الاستخدام المنتظم جميع مكونات هذه الوصفة متوفرة وبأسعار معقولة، ويمكن للمرأة تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى جهد كبير، وتظهر النتائج على الوجه خلال ثلاثة أيام فقط لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع تابعي مقالاتنا أدناه.

كريم النشا وبذور الكتان لإزالة التجاعيد وشد البشرة

بسبب ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل المخصصة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، سنتحدث عن أهم المكونات الطبيعية البسيطة والرخيصة والمتاحة في جميع محلات العطارة لتحضير وصفة كريم النشا وبذور الكتان.

المكونات

1 ملعقة نشا

1 كوب من جل بذر الكتان

1 ملعقة من الفازلين

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر

طريقة عمل كريم بذر الكتان والنشا

طريقة تحضير كريم النشا المتميز ببذور الكتان لعلاج التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها، للحصول على بشرة جميلة كالأميرات:

أولا جهزي وعاء مناسبا وأضيفي الكمية المطلوبة من بذور الكتان والنشا.

ضعي الوعاء على بخار الماء وقلبي حتى يتشكل خليط كثيف وسميك.

ثم أخرجي الوعاء واتركيه ليبرد قليلا.

أضيفي الفازلين وزيت اللوز المر واخلطيهم جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي هذا الكريم في برطمان زجاجي في الثلاجة واتركيه حتى صباح اليوم التالي، واستخدميه يوميا قبل النوم.

فوائد كريم النشا وبذور الكتان للبشرة