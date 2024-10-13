إنجلترا تتجاوز فنلندا في دوري الأمم

إنجلترا تتجاوز فنلندا في دوري الأممفاز المنتخب الإنجليزي على مضيفه الفنلندي 3 - 1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية في المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المنتخب اليوناني المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق مع نظيره الأيرلندي.

على الجانب الآخر تذيل منتخب فنلندا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

تقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18 عن طريق جاك جريليش، وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 74 وفي الدقيقة 84 سجل ديكلان رايس الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي قبل أن يسجل آرتو هوسكونين هدف فنلندا الوحيد في الدقيقة 87.

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثاني أيضا، عادت سلوفينيا من كازاخستان بانتصار ثمين بنتيجة 1 ـ صفر لتصبح على المسافة ذاتها من النرويج المتصدرة ولكل منهما سبع نقاط قبل مباراة الأخيرة مع مضيفتها النمسا (4 نقاط) لاحقا.

كما حقق منتخب مالطا فوزا ثمينا على ضيفه مولدوفا بهدف ضمن منافسات المستوى الرابع. وسجل تيدي تيوما هدف اللقاء الوحيد لمنتخب مالطا من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع منتخب مالطا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية للمستوى الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب مولدوفا صاحب الصدارة. ويتذيل هذه المجموعة منتخب أندورا الذي يحل ثالثا بدون رصيد.

وخيم التعادل من دون أهداف على مواجهة منتخب ليختنشتاين وضيفه جبل طارق ضمن منافسات المجموعة الأولى في المستوى الرابع.. ورفع منتخب جبل طارق رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن سان مارينو في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب ليختنشتاين المركز الثالث والأخير برصيد نقطتين.

وفاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه أرمينيا (2 ـ صفر) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمستوى الثالث.

سجل المنتخب المقدوني هدفيه في الشوط الثاني، حيث تقدم عبر لاعبه بويان ميوفسكي في الدقيقة 72، وأضاف إسنيك أليمي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى عشر نقاط ليبتعد في صدارة المجموعة الرابعة، ويقترب بقوة من الصعود للمستوى الثاني.. كما يعزز هذا الرصيد من حظوظ مقدونيا الشمالية في الحصول على بطاقة لخوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن أفضل المنتخبات التي تتصدر مجموعتها في المستوى الثالث.

أما منتخب أرمينيا فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني.