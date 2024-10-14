اليونان "الحفل الرابع" والنمسا تذل النرويج

اليونان "الحفل الرابع" والنمسا تذل النرويجفاز منتخب النمسا على نظيره النرويجي بنتيجة 5 -1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سجل خماسية النمسا، كل من ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقتين الثامنة و(49 من ضربة جزاء)، وفيليب لينهارت في الدقيقة 58، وستيفان بوش في الدقيقة 63، وميكايل غريغوريتش في الدقيقة 71، فيما سجل هدف النرويج الوحيد، ألكسندر سورلوث في الدقيقة 39.

وبهذا الفوز رفعت النمسا رصيدها لـ7 نقاط في صدارة المجموعة متقدمة بفارق الأهداف عن النرويج وسلوفينيا، فيما تذيلت كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وفي مباراة ثانية، عزز المنتخب اليوناني صدارته للمجموعة الثانية بالمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب أيرلندا بهدفين دون رد، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجل أناستاسيوس باكسيتاس هدف التقدم للمنتخب اليوناني في الدقيقة 48، وأضاف بيتروس مانتالوس الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب اليونان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.. فيما تجمد رصيد منتخب أيرلندا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب فنلندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة ثالثة وأخيرة اليوم، تعادل منتخب جزر فاروه مع نظيره اللاتفي بهدف لمثله، اليوم ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في المستوى الرابع بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سجل هدف منتخب جزر فاروه، هانوس سورينسن في الدقيقة 40، فيما عادل النتيجة لمنتخب لاتفيا، داريو سيتس في الدقيقة 69.

ورفعت لاتفيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، كما رفعت جزر فاروه رصيدها للنقطة الثالثة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.