أمراض تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
اكتشف علماء من جامعة فلندرز الأسترالية أن خمسة أمراض ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.
وتشير مجلة Reviews in Oncology/Hematology، إلى أن الباحثين درسوا بيانات 49 دراسة علمية مكرسة للعلاقة بين الأمراض الأيضية وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، استخدمت فيها مراجعة منهجية وتحليل التلوي ومعلومات عن متطوعين بالغين أصحاء وأشخاص يعانون من مشكلات صحية مختلفة.
وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بسرطان القولون يزداد بسبب خمسة أمراض منتشرة على نطاق واسع- السمنة، أمراض الكبد، ارتفاع مستوى السكر في الدم ونقص البروتين الدهني عالي الكثافة. ويطلق على هذه الأمراض مجتمعة مصطلح المتلازمة الأيضية.
ووفقا للعلماء، تساعد اختبارات الدم البسيطة، التي يخضع لها الكثيرون سنويا كجزء من الفحوصات الطبية، بشكل كبير في تقييم خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية والوقاية منها قبل ظهور مضاعفات تهدد الحياة.
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