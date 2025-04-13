نعرض لكم الان تفاصيل خبر عماد شحاتة: تعميق الصناعة ضرورة لتجنب الأزمات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _ أكد عماد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للحاصلات الزراعية، على ضرورة التحرك العاجل نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

أوضح شحاتة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن تصدير المواد الخام لم يعد مقبولًا في ظل التغيرات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن التحول نحو التصنيع يمنح مصر قدرة أكبر على الصمود والمنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الحرب التجارية التي تشهدها الساحة العالمية، والتي تقودها الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية ثم التراجع عنها، تتطلب من مصر تعزيز التصنيع المحلي، خاصة للسلع التي قد تتأثر بتلك الإجراءات، مثل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والكيماويات.

ارتفاع الطلب العالمي يدفع إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الغذائية

ونوّه إلى أن الصادرات الغذائية قد تحافظ على معدلاتها نظرًا لارتفاع الطلب العالمي عليها، مما يستدعي العمل على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لضمان الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق المختلفة.

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وتابع قائلًا: رغم أن مصر لم تتأثر بشكل كبير بالرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أنه هناك ضرورة للتعامل بجدية مع تأثيراتها، في ظل المنافسة القوية في السوق الأمريكية، والتي يعتمد قرار الشراء لديها على عامل السعر بشكل كبير.

أضاف شحاتة أن السوق الأمريكية تظل سوقًا مهمة للصادرات المصرية، إلا أن الاعتماد عليها فقط يعد مخاطرة كبيرة، مشددًا على أهمية توجيه الصادرات المصرية بما يتناسب مع احتياجات وظروف كل سوق على حدة، مع ضرورة التكيف بمرونة مع أي تغييرات أو مستجدات قد تطرأ.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الأمل إلى أن شركته، إلى جانب عدد من الشركات المصرية الأخرى، تعمل حاليًا على تنويع أسواق التصدير، مع التركيز على الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية، مثل الكوميسا وأغادير إلي جانب الاتفاقية الأوروبية.

وفيما يخص الواردات المصرية من الولايات المتحدة، أكد شحاتة أن التأثير سيكون محدودًا، بفضل تنوع مصادر الاستيراد، حيث تعتمد مصر على بدائل متعددة من أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وهو ما يقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم خططها التوسعية في السوق الأمريكية أو تأجيلها، حتى تتضح الصورة الكاملة للسياسات التجارية على المدى المتوسط والطويل.

وشدد على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال التوسع في برامج دعم الصادرات، أو تقديم حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج في الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.

وشدد شحاتة على ضرورة استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات المختصة للتواصل مع الجانب الأمريكي والبحث عن حلول متوازنة تحافظ على مصالح مصر التجارية، مشيرًا إلى أن التعويل الأكبر يبقى على قدرة القطاع الخاص في التكيف والانتقال نحو حلول إنتاجية تقوم على التصنيع والتنوع.