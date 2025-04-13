تحت اسم الذاكرة.. شات جي بي تي يعلن إطلاق ميزة جديدة هامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن إطلاق تحديث جديد لمنصتها "شات جي بي تي"، يتضمن ميزة جديدة اعتبرتها استثنائية من حيث تحسين تجربة التفاعل بين المستخدم والذكاء الاصطناعي.

تحمل الميزة الجديدة اسم "الذاكرة" وتتيح للمساعد الذكي الاحتفاظ بمعلومات من المحادثات السابقة، ليستخدمها لاحقاً في تقديم إجابات أكثر دقة وتخصيصاً للمستخدم.

الهدف من ذلك هو جعل الحوار مع "شات جي بي تي" أكثر سلاسة وفعالية، دون الحاجة لتكرار نفس التفاصيل في كل مرة.

وستظهر الخاصية الجديدة ضمن إعدادات "شات جي بي تي" تحت عنوان "ارجع إلى الذكريات المحفوظة"، ما يمنح المستخدم القدرة على مراجعة أو حذف ما تم حفظه.

وأوضحت أوبن إيه آي أن هذا التحديث لا يقتصر فقط على المحادثات النصية، بل يشمل أيضاً توليد الصور، بحيث تصبح التجربة التفاعلية شاملة وأكثر تكاملاً.

ستكون الميزة الجديدة متاحة أولاً لمشتركي النسخ المدفوعة من "شات جي بي تي" وهم مستخدمو إصداري "برو" و"بلس" باستثناء المستخدمين في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتاج الخاصية إلى مراجعات إضافية لتتوافق مع قوانين حماية البيانات هناك.

وبحسب المتحدث باسم الشركة، لم يتم بعد تحديد موعد لإتاحة هذه الخاصية في النسخة المجانية من المنصة.

تهدف "الذاكرة" إلى جعل "شات جي بي تي" أكثر قرباً من المستخدم، وتقديم تجربة تفاعلية تشبه التحدث مع شخص يتذكر التفاصيل المهمة عنك.