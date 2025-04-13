بالتعاون مع أوبن إيه آي.. نتفلكس تختبر ميزة بحث ذكية تعتمد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - بدأت منصة نتفلكس اختبار ميزة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة أوبن إيه آي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في العثور على المحتوى المناسب لهم.

وبحسب تقارير صحفية عالمية، فإن نتفلكس ستجرب هذه الميزة أولاً في كل من أستراليا ونيوزيلندا، قبل أن تقوم بتوسيعها وإطلاقها على مستوى عالمي.

تهدف الميزة الجديدة إلى تمكين المستخدم من البحث عن الأفلام والمسلسلات بطريقة أكثر مرونة، دون الحاجة لكتابة اسم المسلسل أو الممثل، بل يمكن استخدام مصطلحات تعكس الحالة المزاجية أو تفضيلات المشاهدة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يبحث بكلمة مثل "حزينة" ليظهر له محتوى درامي يتناسب مع تلك الحالة.

وتعتمد هذه الخاصية على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعني أن المستخدم سيكون قادراً على استخدام اللغة الطبيعية في البحث، بطريقة تشبه التحدث مع شخص حقيقي، ما يجعل التجربة أكثر سلاسة وواقعية.

يذكر أن نتفلكس تستخدم بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم، مثل تقديم توصيات مبنية على سجل المشاهدة وتفضيلات المتابعة.

وتأتي هذه الميزة الجديدة لتعزيز هذا التوجه، وتقديم أدوات أكثر ذكاءً لمساعدة المستخدمين في اكتشاف محتوى جديد بسهولة.