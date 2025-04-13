أندرويد 16 بيتا يقدم ميزة ذكية لإطالة عمر البطارية على هواتف وان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - بدأ عدد من مستخدمي هواتف "وان بلس 13" باكتشاف ميزة جديدة ضمن التحديث التجريبي الثاني لنظام "أندرويد 16 بيتا"، تهدف إلى تحسين تجربة البطارية والحفاظ على عمرها على المدى الطويل.

تتيح الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية تخصيص الحد الأقصى لشحن البطارية، حيث أصبح بالإمكان تحديد مستوى الشحن بين 80% و100%، بدلاً من الحد الثابت السابق عند 80%.

هذا التخصيص يساعد في تقليل الضغط على البطارية وتحسين أدائها مع مرور الوقت.

ولتفعيل هذه الميزة، يحتاج المستخدم إلى تشغيل النسخة التجريبية الثانية من "أندرويد 16" ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات

شاختيار "البطارية"

النقر على خيار "صحة البطارية"

تفعيل "حد الشحن" واختيار النسبة المناسبة

وتعد هذه الخطوة من جوجل بالتعاون مع وان بلس مؤشراً على زيادة التركيز على الاستدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو إطالة عمر الأجهزة الذكية وتقليل الأعطال الناتجة عن الاستخدام اليومي المكثف.