انت الأن تتابع خبر “الحقي نفسك قبل الفرح يعروسة”.. دلكة الكركم لتبيض الوجه والجسم وتفتيح الأماكن الداكنه وهتخلي جسمك زي البدر المنور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر دلكة الكركم واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التقليدية التي استخدمتها النساء في ثقافات متعددة عبر التاريخ وما زالت تستخدم حتى اليوم، حيث تبحث الكثيرات عن تحديثاتها المستقبلية تجمع هذه الوصفة بين الفوائد الصحية والجمالية للبشرة بفضل خصائص الكركم الفعالة والمكونات الطبيعية الموجودة فيه يحتوي الكركم على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وللأكسدة، مما يجعله خيارا مفضلا لتفتيح البشرة وتوحيد لونها في هذا المقال، سنستعرض طريقة استخدام دلكة الكركم لتبييض الوجه والجسم مع التطرق إلى فعاليتها في تفتيح المناطق الداكنة، مما يجعلها خيارا مثاليا لمن ترغب في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

دلكة الكركم لتبيض الوجه والجسم

دلكة الكركم هي وسيلة تقليدية تستخدم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وكانت تستخدم بشكل شائع بين النساء لما توفره من فوائد كبيرة وسهولة في تحضيرها باستخدام مكونات متوفرة في كل مطبخ تعتمد هذه الدلكة على مكونات طبيعية بالكامل، وسنستعرض لكم ماهية دلكة الكركم وكيفية إعدادها.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة فازلين كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ومن جل الصبار أيضا.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

قم بتحضير الليمون من خلال عصره للحصول على العصير الطازج.

امزج الكركم مع النشا والسكر للحصول على خليط متجانس.

قم بإضافة عصير الليمون والمزيج الذي تم الحصول عليه في الخطوة الثانية إلى باقي المكونات.

قم بدمجهم جيدا حتى تحصل على خليط متجانس.

قم بتطبيق الخليط الناتج كقناع للوجه أو كمرطب للبشرة، واتركه لمدة عشرين دقيقة ثم اغسله.

دور دلكة الكركم في تفتيح الأماكن الداكنة