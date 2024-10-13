نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جي دي فانس: الأمريكيون يشعرون بأنه تم التخلي عنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيناتور الجمهوري المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الأمريكيين يشعرون بأنه تم التخلي عنهم من قبل حكومتهم.

وقال جي دي فانس في مقابلة مع "ABC": "لقد كانت استجابتنا غير كفؤة لهذه لأزمة - إعصار هيلين، خاصة في غرب كارولينا الشمالية".

وأضاف: "يشعر الأمريكيون بأن حكومتهم تخلت عنهم، وخصوصا المتضررين من إعصار هيلين، الذي ضرب الساحل الشرقي في سبتمبر".

وبحسب فانس، فقد تم تحويل موارد الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ (FEMA) لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وأظهرت تصرفات الوكالة "عدم كفاءتها بالإضافة إلى البيروقراطية المفرطة."

وتابع: "نتيجة لذلك فإن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية ببساطة لا تستطيع التعامل مع مهامها بمفردها، وتضطر إلى الاعتماد على مساعدة الجيش الأمريكي في مكافحة عواقب الإعصار".

وقد ضرب إعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا