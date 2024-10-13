أخبار اليمن : استشهاد 5 أطفال في مخيم الشاطئ بغزة

استشهاد 5 أطفال في مخيم الشاطئ بغزةاستشهد 5 أطفال فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ بمدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون غرب مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال على الفور، وإصابة آخرين كانوا قربهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42227 فلسطينيا، وإصابة 98464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.