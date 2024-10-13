نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ 4 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة 4 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.