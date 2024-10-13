نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ثلاثي برشلونة من العودة أمام إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح تقرير صحفي، موقف ثلاثي فريق برشلونة المصابين من العودة للمشاركة أمام إشبيلية في المباراة المقبلة بمسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

برشلونة يستعيد أولمو وفيرمين وينتظر جافي

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن برشلونة سوف يستعيد خدمات الثنائي داني أولمو وفيرمين أمام إشبيلية بشكل مؤكد.

وأشارت الصحيفة إلى إن برشلونة ينتظر موقف جافي ومن الممكن تأجيل عودته حتى مباراة الديربي أمام إسبانيول والتي تقام يوم 3 نوفمبر المقبل.

ويلتقي فريق برشلونة بنظيره إشبيلية يوم الأحد 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات مقابل هزيمة واحدة بعد خوض 9 جولات.