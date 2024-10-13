«الكريم ده من افضل الكريمات بجد»....الكريم الطبيعي الفائق لتقشير البشرة والجسم ومحاربة التجاعيد والجلد الميت بفعالية منذ اول استخدام!!؟

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الاشخاص الذين يعانون من المشاكل العديده ولكن هناك مشاكل تقل من الثقه وهي المشاكل التي تخص البشره او الجلد بشكل عام ولهذا يبحث العديد من الاشخاص على وصفات طبيعيه ومضمونه لعلاج هذه المشاكل الصحيه ولهذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج اهم الوصفات التي يمكن ان تساعدكم على التخلص من التجاعيد.

وصفات خرافيه للتخلص من التجاعيد

يمكنك استخدام عدة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة إليك بعض الطرق الفعالة:

خلطة الليمون والكربونات

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– عصير ليمون.

– كربونات الصوديوم.

– ماء ورد.

– نشا.

طريقة التحضير

1. امزجي عصير الليمون مع كربونات الصوديوم وماء الورد والنشا.

2. افركي البشرة بالخليط بلطف.

3. اغسلي وجهك بالماء ومرري زيت الزيتون أو زيت اللوز لترطيب البشرة.

تقشير البشرة بالفازلين والملح

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– فازلين.

– ملح طعام.

الطريقة الصحيحة لتحضير الوصفة