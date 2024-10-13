انت الأن تتابع خبر «كانت تايهه عننا فين»..!! عشبة ورق الغار هترجعك شباب تاني لو كنت فوق السبعين.. هتندمي لو ما عرفتهاش..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار هو نبات عطري معروف باستخداماته المتعددة في الطهي، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لهذا النبات فوائد مذهلة للبشرة يحتوي ورق الغار على العديد من المكونات النشطة، مثل الفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية، التي تجعله علاج طبيعيا فعالا لمجموعة من مشاكل البشرة.

فوائد ورق الغار للبشرة

مضاد للالتهابات ورق الغار يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الفلافونويد والفينولات، التي تساعد في تهدئة تهيج البشرة والتقليل من الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما.

تنظيف البشرة بعمق بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يعتبر ورق الغار مطهرا طبيعي يمكنه تنظيف البشرة بعمق، والتخلص من الشوائب والبكتيريا التي تسد المسام وتسبب حب الشباب.

محاربة علامات الشيخوخة يحتوي ورق الغار على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة يعزز ورق الغار إنتاج الكولاجين، الذي يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ونضارتها.

يعتقد أن استخدام مغلي ورق الغار يمكن أن يساعد في تحسين لون البشرة وتفتيحها كما يساهم في تقليل البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

تقشير البشرة استخدام ورق الغار كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة، مما يكسب البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا ونعومة.

طرق استخدام ورق الغار للبشرة