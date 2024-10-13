انت الأن تتابع خبر «بـ 10 جنية بس».. هتفردي شعرك الخشن مهما كان التجاعيد هيبقى زي الحرير | وداعًا للشعر المجعد والخشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من الفتيات من مشاكل تجاعيد الشعر وتقصفه، مما يؤثر على مظهرهن الجمالي لذا، نقدم لكِ وصفة بسيطة وفعالة لفرد الشعر الخشن بتكلفة لا تتجاوز 10 جنيهات ودون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية ضارة.

مكونات خلطة فرد الشعر:

نصف كوب من الزبادي (يمكن تعديل الكمية حسب كثافة الشعر)

ملعقة من الخميرة الجافة

ملعقة من العسل الأبيض

ملعقة من زيت الزيتون

خطوات التحضير والاستخدام:

1. اغسلي شعرك بالماء الفاتر ومشطيه جيداً، ثم قسميه إلى جزئين.

2. في وعاء، اخلطي الزبادي مع الخميرة جيدًا.

3. أضيفي العسل وزيت الزيتون إلى الخليط وقلبي حتى يتجانس.

4. وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع التدليك برفق.

5. غطي شعرك بغطاء مناسب واتركيه لمدة ساعتين.

6. بعد ذلك، اغسلي شعرك بالماء والبلسم للتخلص من بقايا الخليط.

7. يمكنك الآن تفريش شعرك والاستمتاع بنتيجة مذهلة من النعومة واللمعان.

نصائح إضافية:

يعتبر استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوعين وسيلة فعالة للحفاظ على صحة شعرك كما أنها توفر بديلاً آمناً وبسيطاً عن العلاجات الكيميائية المكلفة حاولي دمج هذه الخلطة في روتين العناية بشعرك للحصول على نتائج أفضل والاستمتاع بشعر صحي ولامع.

تأثير التغذية:

لا تنسي أن التغذية تلعب دورًا كبيرًا في صحة شعرك تأكدي من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات، لتحصلي على أفضل النتائج الشعر الصحي يبدأ من الداخل.

تجارب إيجابية: