سلوفينيا تتجاوز عقبة كازاخستان في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - استعاد منتخب سلوفينيا، نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحقق المنتخب السلوفيني، فوزا ثمينا 1-0 على مضيفه منتخب كازاخستان، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في القسم الثاني في المسابقة القارية.

وحقق منتخب سلوفينيا، الفوز في المباراة، بهدف سجله لاعبه يان ملاكار في الدقيقة 55.

وارتفع رصيد منتخب سلوفينيا، الذي خسر أمام المنتخب النرويجي في الجولة الماضية، إلى 7 نقاط في المركز الثاني، في حين توقف رصيد منتخب كازاخستان عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

ويلتقي منتخب النرويج (المتصدر) برصيد 7 نقاط مع مضيفه النمساوي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

