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أحمد جودة - القاهرة - كيفية التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446 عبر موقع gosi.gov.sa، يقدم برنامج دعم ساند للنساء 1446، مساعدة المواطنين والمواطنات من أجل توفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق الاستقرار الأسري، حيث تقوم المؤسسة بتوفير دعم مالي للنساء التي لديهم أولاد من أجل تخفيف العبء عليها ومساعدتها على مواجهة الحياة الصعبة، ولكن هناك مجموعه من الشروط والإجراءات التي يجب على المتقدمين الإطلاع عليها وتحقيقها دون فقط أي منها، لذا دعونا نتعرف على كافة التفاصيل التي من خلالها يمكن الحصول على دعم ساند للنساء 1446.

برنامج ساند هو برنامج دعم للنساء في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تقديم المساعدة المالية والتأهيلية للنساء العاملات في القطاع الخاص. إليك بعض المعلومات الأساسية حول البرنامج:

شروط ساند للنساء 1446

هناك مجموعه من الشروط والإجراءات التي يجب أن تتوافر لدي المتقدمين من النساء لبرنامج ساند 1446، ذلك الدعم الذي يعمل على سد جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على توفير كافة متطلباتهم وغيره، وتشتمل هذه الشروط على النحو التالي:

جب أن تكون المتقدم سعودية الجنسية.

الإقامة الدائمة على أرض المملكة.

يجب أن تكون مسجلة لدي التأمينات الاجتماعية.

لا بد أن يكون سبب ترك عملها خارج عن إرادتها وليس بسببها.

عدم الاستفادة من أي دعم مالي أخري.

عدم تخطي عمر المتقدمة عن 60 عام.

gosi.gov.sa خطوات التسجيل فى دعم ساند للنساء 1446

لكي تسطيع المتقدمة القيام بالتسجيل فى برنامج ساند 1446 عليها القيام باتباع الخطوات الصحيحة التي سوف نقوم بتوضيحها عبر السطور القادمة:

فى البداية زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول على الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد برنامج ساند والقيام بإدخال كافة البيانات الشخصية فى الحقول المخصصة لها بطريقة صحيحة.

عليك إرفاق المستندات المطلوبة والتي تثبت أحقيتك فى الحصول على الدعم المالي من ساند.

فى النهاية قم بالضغط على أيقونة “‘إرسال الطلب” لكي يتم مراجعته والحصول على الرد.

من يحق لهم التسجيل فى ساند؟

لقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح الفئات التي تستحق الحصول على دعم ساند، حيث أنها أتاحت هذه الخدمة للأشخاص العاطلين من الجنسيين الذين فقدوا وظيفتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وقاموا باستيفاء كافة الشروط والإجراءات الخاصة بالبرنامج.

- النساء السعوديات اللاتي يعملن في القطاع الخاص.

- النساء اللواتي تعرضن لفقدان الوظيفة بسبب ظروف معينة، مثل تقليص عدد الموظفين.

أهداف البرنامج



1. المساعدة المالية: تقديم دعم مالي مؤقت للنساء اللاتي فقدن وظائفهن.

2. التأهيل والتدريب: توفير دورات تدريبية وتعليمية لتحسين مهارات النساء وزيادة فرصهن في سوق العمل.

3. التوظيف: تعزيز فرص التوظيف من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.



مميزات برنامج ساند



- دعم مالي لفترة محددة.

- فرص التدريب والتوظيف.

- مساعدة في تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.

إذا كنتِ مهتمة بالبرنامج، يُفضل زيارة الموقع الرسمي للبرنامج للحصول على التفاصيل الدقيقة حول شروط التسجيل والإجراءات المتبعة.