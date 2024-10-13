انت الأن تتابع خبر لشعر مثل الهنديات .. وصفات منزلية من خير الطبيعية لإطالة الشعر وتكثيفه في زمن قياسي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واحدة من أهم الأشياء التي تهتم لها المرأة بشكل عام هي العناية بالمظهر الخاص بها وهي كلمة واسعة للغاية حيث أن هناك الكثير من الطرق التي من خلالها يتم العناية بالجسم والأماكن التي تحتاج لرعاية دائمة منها الشعر والذي يعاني في كثير من الأحيان من الإهمال وهو امر لابد من التعامل معه من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على منتجات من خير الطبيعة والتي تمنح فروة الرأس التغذية المطلوبة لذا فإننا سنعمل من خلال الفقرات التالية من المقال على أن نوضح بعض الوصفات التي تساعد في العناية بالشعر .

وصفة الزنجبيل لإطالة الشعر

مكونات الوصفة ” معلقة كبيرة زنجبيل بودر فريش ، معلقة كبيرة زيت زيتون ، معلقة كبيرة زيت جوجوبا ، معلقة كبيرة زيت جوز الهند “

في البداية يتم خلط كافة المكونات معا ومن ثم تطبق على الشعر لمدة خمس دقائق مع التدليك المستمر

تترك على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل أن يتم شطف الشعر بالماء مع الشامبو

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع

وصفة حليب جوز الهند لإطالة الشعر