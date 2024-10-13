التضخم في الصين يرتفع إلى 0.4%ارتفع معدل التضخم في الصين بأقل من المتوقع في سبتمبر الماضي، حيث سجّل مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المنتجين للشهر الـ 24 على التوالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وسط الانتعاش المستمر للطلبات المحلية.

وأضافت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس للتضخم ارتفع بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بانخفاض عن الزيادة المسجلة بـ 0.6 في المائة خلال شهر أغسطس.

كما أشارت أيضًا إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وبنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري.