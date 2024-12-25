أخبار اليمن : مستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"

مستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"
جدد عشرات المستوطنين الصهاينة ، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني.
وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تزامنا مع عيد "الحانوكاة" اليهودي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.
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