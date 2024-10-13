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"الصحفيين" تقرر فتح جدول الانتساب بالنقابة.. ولجنة لوضع لائحة للقيد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

 

وقرر المجلس تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، وذلك للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير وممثلي لجنتي القيد.

 

من ناحية أخرى، تعقد النقابة جلسة حلف اليمين للمقبولين في جدول تحت التمرين يوم 20 أكتوبر.

 

فى سياق منفصل، دعت النقابة الزملاء المقبولين في القيد بالنقابة في جدول تحت التمرين، لحضور جلسة "حلف اليمين القانوني"، يوم الأحد الموافق 20/10/2024م، في الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة.

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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