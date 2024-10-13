واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - في إطار التفاعل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، وسائل التواصل مع الأمانة الفنية.
وكتبت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، على موقع التواصل فيسبوك: "إنه في إطار متابعة الحوار الوطني حول ما يشغل الرأي العام، والسادة المتابعين حول كافة الموضوعات... وتعزيزًا للمساحات المشتركة والدور الفعّال للحوار الوطني، في التواصل المجتمعي مع المواطنين... نستعرض لحضراتكم في سطور (س،ج) حول استفسارات بعض المتابعين والمواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحوار الوطني.. ويسعدنا مشاركة أسئلتكم واستفسارتكم عبر التعليقات أو عن طريق واتساب 01025521555 و01093888833، وكذلك البريد الإلكتروني [email protected]".
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