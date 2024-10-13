واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - في إطار التفاعل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، وسائل التواصل مع الأمانة الفنية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع