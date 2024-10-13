«صبحي» خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي: الكيانات الشبابية قدمت دعم ومساندة للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شباب قادرون قدم العديد من النماذج والتجارب الناجحة، لافتا إلى أن هناك مشروعات عديدة مع الكيانات الشبابية منها مشروع الدبلوماسية الشبابية وغيرها من المشروعات التي أقيمت تحت رعاية الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي المقام تحت رعاية شباب قادرون، أن هناك تحديات كبيرة ليس في مصر فقط ولكن تحديات عالمية ومع ذلك تتضافر الجهود بين الدولة ومختلف القطاعات منها الكيانات الشبابية تم تجاوز هذه التجاوزات.

وتابع صحبي، أن مجلس إدارة الكيانات الشبابية قدمت عديد من الدعم والمساندة للعديد من المبادرات الشبابية واليوم نجد أن هناك قطاع الشباب في الوزارة ويمتلك إحدى الإدارات المهمة وهي تمكين الشباب بجانب تدريب وتأهيل الشباب على العديد من الفاعليات منها برلمان الشباب.

وأشار إلى أن الشباب التقى في العديد من الجهات سواء من خلال مدن الشباب أو من خلال مراكز الإبداع الشباب أو حتى مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الكيانات الشبابية تجربة جيدة ونتمنى أن يكون هناك تعاون مع دولة الأردن التي لها تمثيل اليوم.

وأضاف أن الوزارة قررت عدم إعطاء دروع في التكريم واستبداله بمنتجات الحرف اليدوية دعما لأصحاب الحرف اليدوية والمبادرات التي تقام تحت رعاية الوزارة.