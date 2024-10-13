قائد القوات الجوية: ماضون بكل عزم في الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته ضمن منظومة القوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية بكل عزم في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة، وذلك وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية في أنظمة الطيران القتالية.

جاء ذلك في كلمة لقائد القوات الجوية تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الحادي والخمسين لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واحتفال القوات الجوية بعيدها الثاني والتسعين على نشأتها.

وهنأ الفريق محمود عبد الجواد، رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية التي تجسدت صباح يوم 14 أكتوبر حينما حاول العدو الهجوم على القواعد الجوية والمطارات المتمركزة في منطقة الدلتا ووجه قوته الضاربة صوبها فتفاجأ العدو بنسور القوات الجوية تلقنه درساً قاسياً لن يمحى من ذاكرته رغم تفوقه النوعي والكمي حيث تصدت له في أطول معركة جوية امتدت لأكثر من 50 دقيقة فقد فيها العدو 18 طائرة ولم يستطع باقي طياريه مواصلة القتال ولاذوا بالفرار وسميت " معركة المنصورة " وكان ذلك اليوم نبراسا وعيداً لنبرهن أننا دائما بعون الله قادرين على القضاء على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب الأبي.

وأشار الفريق محمود فؤاد عبد الجواد إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكاناتها، حيث تم وضع خِطَةُ شَامِلَةُ وفق رؤية استراتيجية لدعم القوات الجوية بالعديد من الطائرات الحديثة من مختلف الطرازات بما يعزز قدراتها لحماية سماء مصرنا الغالية ودعم ركائز الأمن القومي المصري.

كما وجه الشكر والتقدير لرجال القوات الجوية في يوم عيدهم على الجهد المبذول على كافة الاتجاهات الاستراتيجية تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وطالبهم بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.