القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في شمال غزة صعبة جراء غارات الاحتلال لليوم الـ8 على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:26 صباحاً - أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية في شمال غزة، صعبة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثامن على التوالي.

وذكر مراسل القناة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف على المواطنين في مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.