بهذه الكلمات.. عمرو محمود ياسين يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان عمرو محمود ياسين على، إحياء ذكرى وفاة والده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2020، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "ياسين" صورة لوالده، وأرفق بها تعليقًا قال خلاله: "اليوم تحل الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحبيب الفنان الكبير محمود ياسين، أربع سنوات مرت، لكن الحنين والشوق لم يقل، بل يزداد مع كل لحظة تمر، أفتقده في كل تفاصيل حياتي، في كل لحظة من دعمه وحكمته، في حضوره القوي الذي كان يملأ البيت دفئًا وحبًا، كان ليس مجرد أب، بل كان القدوة والمعلم، الإنسان الذي تعلمت منه الكثير عن الحياة والفن والأخلاق".



وأضاف: "أشعر بغيابه في كل لحظة، وأتمنى لو أستطيع أن أعيد الزمن لأعيش معه تلك اللحظات من جديد، رحمك الله يا أبي، وسيبقى حبك وذكراك محفورة في قلبي إلى الأبد".

منشور عمرو محمود ياسين

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين هو عرض مسلسل 55 مشكلة حب، والذي قام بكتابة والاشراف على كتابة ثلاث حكايات من أربع حكايات تضمنها المسلسل.

ويشار إلى أنه كتب "حكاية ألفريدو" من بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي وندى موسى وعابد عناني وأمير شاهين، وحكاية ما تيجي نشوف للفنانة هنا شيحة وطارق صبري وإسلام جمال ونبيل عيسى ونهى عابدين وحكاية عيشها بفرحة للفنان هاني عادل والفنانة هبة مجدي، ونور إيهاب وحنان سليمان ورانيا منصور وعايدة فهمي وحسن أبو الروس.



وكان عمرو محمود ياسين قد تعاون في كتابة الحكايات مع عدد من الكتاب الشبان أعضاء ورشة الكتابة الخاصة به، وهم سارة مصباح، ياسمين ميشيل، ولاء أمين وسهر حمزة.



وقام بإخراج "حكاية الفريدو" عصام نصار، بينما تولى إخراج حكاية ما تيجي نشوف محمد الخبيري، فيما تولى إخراج حكاية عيشها بفرحة ألبير مكرم.