انت الأن تتابع سلامي: جاهزون لتحدي عُمان وعيوننا على مونديال 2026 خبروالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، جاهزية لاعبي المنتخب من الناحية الفنية والنفسية لمواجهة المنتخب العُماني، التي ستقام غدًا على ستاد عمان ضمن الجولة الرابعة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في فندق الماريوت، أوضح سلامي أن المنتخب الوطني استفاد من مباراته الأخيرة ضد كوريا الجنوبية، وأن التدريبات الأخيرة ركزت على تصحيح الأخطاء السابقة. كما كشف عن جاهزية اللاعب يزن نعيمات، الذي تعافى بفضل خبرة الجهاز الطبي للمنتخب خلال فترة إصابته.

أما بالنسبة للاعب موسى التعمري، فقد أشار المدرب إلى سفره إلى فرنسا لاستكمال علاجه مع ناديه مونبلييه، معتبرًا غيابه مؤثرًا على الفريق، لكنه أكد أن باقي اللاعبين جاهزون لتعويضه. وأضاف سلامي أنه يتحمل مسؤولية اختياراته، وأنه واثق من قدرة المنتخب الوطني على التأهل إلى كأس العالم.

وفي تطرقه للمباريات السابقة، أشار المدرب إلى أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام كوريا الجنوبية، كما أضاع نقطتين ثمينتين بالتعادل مع منتخب الكويت في عمان. وأشاد بأداء المنتخب العُماني، واصفًا إياه بالفريق المتميز الذي لم يكن يستحق الخسارة في أول مباراتين، مشيرًا إلى قوة مهاجميه.

واختتم سلامي تصريحاته بالتأكيد على تحمل مسؤولية قيادة المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة، معربًا عن ثقته في اللاعبين الشباب وقدرتهم على التميز في المستقبل.

من جانبه، أكد اللاعب محمود مرضي جاهزية اللاعبين لخوض مباراة الغد، متعهدًا بالسعي لتحقيق الفوز وإرضاء الجماهير .