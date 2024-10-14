صراع الأبطال "Algeria".. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو في مباراة العودة من تصفيات أمم إفريقيا 2025

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رياض - احمد صلاح - القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو في مباراة العودة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، يترقب الجمهور الجزائري لقاء العودة الذي سيجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب توغو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الخاصة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تمكن لاعبي منتخب الجزائر من تلقين منتخب توغو درسا قاسيا خلال لقاء الذهاب بعد ان انتهى اللقاء بنتيجة غير متوقعة 5-1 لصالح المنتخب الجزائري والذي أقيم على الأراضي الجزائرية يوم 10 أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة مساء يوم الإثنين على أرض منتخب توغو في محاولة لرد الاعتبار، ومع اقتراب المباراة، ننقل لكم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو في مباراة العودة، وموعد انطلاق المباراة.

موعد مباراة الجزائر وتوغو في مباراة العودة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو يستضيف استاد كيغية والذي اعتاد منتخب توغو إقامة مبارياته الرسمية بداخلة المباراة القادمة لمنتخب توجو ضد منتخب الجزائر الذي يحتل المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط حصل عليها نتيجة ثلاث انتصارات متتالية خلال الثلاث جولات الأولى، بينما يأتي منتخب توغو في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط بعد تعادلين ظر أن تقام مباراة العودة بين منتخب توغو ومنتخب الجزائر في لقاء الجولة الرابعة من تصفيوهزيمة قاسية من قبل المنتخب الجزائري خلال لقاء الذهاب والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة من البطولة.

ومن المنتات أمم إفريقيا 2025 مساء يوم الإثنين الموافق 14 من أكتوبر 2024، حيث تبدأ صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية،

وفي تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت الامارات.

| تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

| الجولة: 04

| الطوغو VS الجزائر

| الاثنين 14 أكتوبر 2024

| ساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية

| ملعب كيغيا لومي ” الطوغو “

| قناة الأرضيّة – قناة beIN Sports HD2

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوغو في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تستمر شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية في نقل البث الحصري والمنفرد لجميع مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في مختلف القارات، حيث تأتي قنوات بين سبورت القطرية من ام القنوات الرياضية في الوطن العربي، وقد خصصت قناة beIN Sports HD2 المشفرة لنقل احداث مباراة العودة بين الجزائر وتوجو على الهواء مباشرة بتعليق عربي وجودة عالية الدقة HD، والتي يمكنك تنزيل ترددها على قمر النايل سات والاستمتاع بمشاهدة المباراة على

النحو التالي:

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تشكيل الجزائر المتوقع ضد توجو