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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الجزائر وتوجو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة الجزائر وتوجو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025.. تتصارع العواطف الكروية وتشتعل الأضواء على ملعب كيجه، حيث يستعد محاربو الصحراء لمواجهة شرسة أمام منتخب توجو في مواجهة حاسمة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

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مباراة الجزائر وتوجو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025

مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

يدخل المنتخب الجزائري المباراة وهو يسعى للفوز مثلما فعل مع نظيره التوجولي الذي فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك مساء يوم الخميس الماضي.

من جهة أخرى، تعرض منتخب توجو للتعادل الإيجابي في مباراتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام ليبيريا بنتيجة 1-1، وتبعها تعادل آخر مع غينيا الاستوائية 2-2.

ويحتاج المنتخب الجزائري إلى نقطة واحدة فقط من مباراته ضد توجو لضمان التأهل بشكل رسمي إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة إقامتها في المغرب.

هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث أنها ستحدد إلى حد كبير مصيرهما في مشوارهما نحو التأهل إلى البطولة. فمع تاريخ من المواجهات القوية والإثارة المتبادلة، تأتي هذه المباراة لتكتب فصلًا جديدًا في سجل مواجهات المنتخبين، حيث يتطلع كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث الثمينة والانفراد بصدارة المجموعة.

موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد عشاق الكرة الجزائرية لحظة الحقيقة، حيث ستشهد سماء لومي مواجهة نارية بين محاربي الصحراء وتوجو. وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. هذه المباراة الفاصلة ستقرب الجزائر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

لتلبية شغف عشاق الكرة الجزائرية والعربية، ستكون مواجهة محاربي الصحراء وتوجو متاحة بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس. وبالتحديد، سيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 1، والتي ستنقل لكم جميع أحداث اللقاء بدقة عالية وجودة صوت وصورة ممتازة، مع تعليق مثير من المعلق الرياضي حفيظ دراجي. وبفضل جودة البث العالية التي توفرها قناة بي إن سبورتس، سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة ومتابعة جميع لحظات الإثارة التي ستشهدها المباراة.

معلق مباراة الجزائر وتوجو



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات أمم افريقيا 2025، للمُذيع الجزائري الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا



بينما جاء ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا كالتالي

منتخب الجزائر 9 نقاط منتخب غينيا الاستوائية 4 نقاط منتخب توجو نقطتين منتخب ليبيريا نقطة

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام توجو

حراسة المرمى ألكسيس قندوز خط الدفاع عيسى ماندي ومحمد أمين توغاي ورامي بن سبعيني خط الوسط سعدي رضواني ورامز زروقي وحسام عوار وريان آيت نوري خط الهجوم سعدي رضواني ورامز زروقي وحسام عوار وريان آيت نوري



