انت الأن تتابع منتخب اليد يتوجه إلى بانكوك للمشركة في البطولة الآسيوية خبروالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غادر وفد المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، الاثنين، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام بمشاركة 7 منتخبات.

ويرأس الوفد النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، عماد فريحات. كما يضم الوفد الجهاز الفني بقيادة المدرب موفق فتح الله، ومساعد المدرب سلمان الدعجة، ومدرب حراس المرمى بهاء فتح الله، بالإضافة إلى المعالج شادي السكران.

ويضم المنتخب اللاعبين: حمزة أبو دياك، عمر الخلايلة، محمد العبيد، كريم إسماعيل، عبادة العقيلي، تميم الرواشدة، سيف الجيزاوي، أيوب بكار، أحمد هاني، وأيهم عياصرة.

تهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الأردن في المنافسات القارية، وتطوير مستوى اللاعبين في البطولات الدولية .