انت الأن تتابع المدير الفني السعودي يسعى لتصحيح الأخطاء قبل التصفيات خبروالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل المدير الفني للمنتخب السعودي العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، بهدف تعديل المسار والحفاظ على فرصة التأهل لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أميركا والمكسيك وكندا.

تعرّض "الأخضر" للهزيمة أمام نظيره الياباني بنتيجة (2-0) في الجولة الثالثة من التصفيات، ليحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط، متساوياً مع الوصيف أستراليا، بينما يتصدر اليابان الترتيب برصيد تسع نقاط.

ويستعد المنتخب لمواجهة البحرين الثلاثاء المقبل، 15 أكتوبر، حيث تُعتبر نقاط المباراة مهمة للغاية لتصحيح المسار في التصفيات.

وأوضح مانشيني أسباب الهزيمة أمام اليابان، مشيراً إلى أن "أكثر من 50% من اللاعبين لا يشاركون في مباريات فرقهم بالدوري السعودي، وهو أمر يؤثر علينا". وأضاف أن الفريق يعاني من قلة صناعة الفرص، وأنهم يعملون على تحسين ذلك.

ورغم الانتقادات التي طالت مانشيني بعد الهزيمة، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، استمرار المدرب في منصبه حتى نهاية التصفيات، مشدداً على أهمية التركيز على المباريات القادمة.

مانشيني، الذي قاد المنتخب في 17 مباراة، حقق 7 انتصارات وتعادل في 4، بينما تلقى 6 هزائم. ويواجه أيضاً انتقادات من بعض النجوم السابقين، بينما يدافع آخرون عنه، معتبرين أن استمرار المدرب هو الخيار الأنسب في هذه المرحلة .