انت الأن تتابع وسائل إعلام إسرائيلية:إيقاف حركة الملاحة في مطار تل أبيب خبروالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب أوقفت، بسبب إطلاق صواريخ باليستية من لبنان.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.

غارتان أميركية وبريطانية على الحديدة باليمن

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية أن طائرات أميركية وبريطانية تشن غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.