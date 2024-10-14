عاجل - موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 والقنوات الناقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب العديد من عشاق الدراما التاريخية موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي في موسمه الثاني لعام 2024، الذي حقق نجاحًا واسعًا في الوطن العربي بفضل تقديمه قصة حياة أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي. يعد المسلسل فرصة للمشاهدين لاستكشاف الأحداث التاريخية المثيرة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، التفاصيل الكاملة عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024، وجاءت كما يلي:

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024

وسيتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 كل اثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا. وللمشاهدين في مصر والسعودية، سيعرض على قناة دوت الخليج الجزائرية في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتجعل هذه المواعيد من السهل على الجمهور متابعة الأحداث المثيرة والتطورات الجديدة في القصة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024

القنوات الناقلة

ويمكن للمشاهدين متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 عبر قناتين رئيسيتين:

قناة ATV التركية قناة دوت الخليج الجزائرية

ترددات القنوات الناقلة

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ATV التركية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024، واحدًا من أهم المسلسلات التاريخية، وبتقديم قصة مشوقة حول حياة صلاح الدين، فإنه يجذب الكثير من المشاهدين.