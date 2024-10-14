بعد تصدره التريند...تعرف على أبرز المحطات الفنية ل عادل الفار

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان عادل الفار تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس.

وكشف عادل الفار عن وفاة ابنه منذ سنوات، مشيرا إلى شعوره بالذنب بسبب انشغاله عنه.

قال عادل الفار: "ابني كان بياخد مني فلوس كتير، ودي الغلطة اللي وقعت فيها، وأنا في الوقت ده كنت بشتغل كتير ودايما مشغول عنه، واكتشفت في الآخر إنه بيتعاطى مخدرات، ودخلته 3 مصحات ولكن انتكس كتير لحد ما اتوفى".



أبرز المعلومات عن الفنان عادل الفار



عادل الفار مونولوجست مصرى ولد فى ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهى الليلية. بدأمسيرته الفنية بالسينما فى التسعينيات بأداء دور المونولوجست

ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما،ومن اهم أفلامه "هيستيريا"١٩٩٨"شجيع السيما"٢٠٠٠ و "زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و " حارة البنات " ٢٠٠٥ و " بون سوارية "٢٠١٠ ومن اهم مسلسلاته " الكومى " ٢٠٠١ و " ٩ شارع السلام " ٢٠٠٣ و " دائرة الإشتباه " ٢٠٠٦ و "صاحب السعادة"٢٠١٤. يمكن رؤيته فى دور الواد لا لا سايس الجراج زوج نقاوة(عايدة رياض)فى فيلم " الواد لا لا "٢٠٠٣.

ومن اهم أغانية "مين سرق العمود " و " الواد الفلفل " و " لولو " و "إحنا الشباب" و "أنا باشتغل نفسى" و "شيبسى" و "شيكو بكا" و "حد يشترى أخويا".