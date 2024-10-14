العالم اليوم - "فيون للاتصالات" تنقل مقرها الرئيسي من هولندا إلى دبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:22 صباحاً - قالت مجموعة فيون للاتصالات، المالكة لشركة الهاتف المحمول الرائدة في أوكرانيا كييف ستار، الاثنين، إنها تخطط لنقل مقرها من هولندا إلى الإمارات في محاولة لإبراز نشاطها للمستثمرين الخليجيين، بحسب وكالة رويترز.

وبعد شطبها من بورصة أمستردام، ستكمل مجموعة فيون انتقالها من هولندا إلى دبي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025. وكانت المجموعة انتقلت إلى هولندا في عام 2010.

وبحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن فإن مجموعة الاتصالات ستصبح أكبر شركة تتخذ من دبي مقرا مدرجة في بورصة ناسداك.

وعلى النقيض من نظيراتها الأوروبية، استهدفت فيون أسواقا أخرى حيث لا يزال انتشار الجيل الرابع منخفضا نسبيا، وأعطت الأولوية لشبكات الجيل الرابع على التوسع في شبكات الجيل الخامس، وعرضت خدمات رقمية إضافية للرعاية الصحية والخدمات المصرفية.

وفي أغسطس، قالت المجموعة إنها ستشطب أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام بحلول نهاية العام لخفض التكاليف، معتبرة نيويورك المكان "الأفضل" لشركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كان تيرزيوغلو في بيان "يعكس قرارنا بنقل المقر الرئيسي لشركة فيون إلى دبي إعادة التنظيم الاستراتيجي لمحور اهتمامنا بالاقتراب من أسواقنا الرئيسية".

وتعمل فيون في ستة بلدان تحت علاماتها التجارية للاتصالات والتكنولوجيا المالية، وتعد باكستان أكبر سوق للمجموعة بعد أن باعت وحدتها في روسيا في عام 2023.

وفي أوكرانيا، التي تمثل ما يقرب من ثلث الأرباح الأساسية للمجموعة، تعهدت فيون باستثمار مليار دولار في البنية التحتية الرقمية.

وتسعى شركة بنغلالينك، الوحدة المملوكة لفيون في بنغلادش، أيضا إلى توسيع قاعدة عملائها، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية متوقعة في قطاع الاتصالات.