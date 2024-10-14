العالم اليوم - كوريا.. 11 شهرا من النمو المتواصل في صادرات التكنولوجيا

انتم الان تتابعون خبر كوريا.. 11 شهرا من النمو المتواصل في صادرات التكنولوجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر الحادي عشر على التوالي في سبتمبر، مدفوعة بالمبيعات القياسية لأشباه الموصلات، وفقا لبيانات صدرت حديثا.

وبلغت قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 22.4 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 24 بالمئة مقارنة بـ 18.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويُعد هذا الرقم الشهري ثاني أعلى مستوى منذ مارس 2022.

وارتفعت واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 15.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 9.88 مليارات دولار في هذا القطاع.

وبحسب البند، زادت صادرات الرقائق بنسبة 36.3 بالمئة على أساس سنوي لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 13.6 مليار دولار في سبتمبر، محققة زيادة برقم من خانتين للشهر الحادي عشر على التوالي، في ظل الطلب القوي عالميا على الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

وعلى وجه الخصوص، قفزت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 60.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 8.7 مليارات دولار، مع ارتفاع الطلب على المنتجات عالية القيمة، مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.

وارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة في الخارج بنسبة 25.1 بالمئة لتصل قيمتها إلى 1.71 مليار دولار بفضل شعبية الهواتف الذكية التي تم إصدارها حديثا، كما ارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 104.8 بالمئة لتصل قيمتها إلى 1.64 مليار دولار بفضل الطلب القوي على أجهزة التخزين المساعدة.

لكن صادرات الشاشات ومعدات الاتصالات تراجعت بنسبتي 5.1 بالمئة و28.7 بالمئة إلى 1.9 مليار دولار و160 مليون دولار على التوالي.

وبحسب الدولة، ارتفعت الصادرات إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 22.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 9.18 مليارات دولار، لتسجل زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي مدفوعة بزيادة صادرات الرقائق والهواتف المحمولة، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 39.9 بالمئة إلى 3.04 مليارات دولار بفضل زيادة صادرات الرقائق وأجهزة الكمبيوتر، وتوسعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 8.7 بالمئة إلى 3.37 مليارات دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.3 بالمئة إلى 1.06 مليار دولار، وزادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.3 بالمئة إلى 350 مليون دولار.